Південно-Донбаський водогін відновив роботу

Насосну станцію Південнодонбаського водогону запустили після припинення роботи після обстрілів.

"Система успішно пройшла тестові випробування, вода пішла на фільтрувальні станції. Спочатку заповнять резервуари, і до вечора вода буде в кранах у людей (у кожному місті - свій час подачі)", - повідомляє у Facebook глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Він зазначив, що насосну станцію запустили у штатному режимі.

Підприємство "Вода Донбасу" повідомило, що насосна станція була запущена о 8:30. "Після заповнення водопровідної мережі вода надійде на Червоноармійську та Великоанадольський фільтрувальні станції", - повідомило підприємство.

Нагадаємо, що насосна станція першого підйому Південно-Донбаського водогону зупинилася через пошкодження обладнання в результаті обстрілу.