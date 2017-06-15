Південно-Донбаський водогін відновив роботу
"Система успішно пройшла тестові випробування, вода пішла на фільтрувальні станції. Спочатку заповнять резервуари, і до вечора вода буде в кранах у людей (у кожному місті - свій час подачі)", - повідомляє у Facebook глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
Він зазначив, що насосну станцію запустили у штатному режимі.
Підприємство "Вода Донбасу" повідомило, що насосна станція була запущена о 8:30. "Після заповнення водопровідної мережі вода надійде на Червоноармійську та Великоанадольський фільтрувальні станції", - повідомило підприємство.
Нагадаємо, що насосна станція першого підйому Південно-Донбаського водогону зупинилася через пошкодження обладнання в результаті обстрілу.
Як відомо, водогін зупинив роботу через обстріл 8 червня. Внаслідок цього понад 350 тис. людей зіткнулися з нестачею води.
Відтак, влада Донецької області розглядає питання про оголошення надзвичайної ситуації у регіоні через проблеми із централізованим водопостачанням у кількох населених пунктах.
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