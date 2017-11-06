Південно-Донбаський водогін знову зупинив роботу через пошкодження після обстрілів
"Пошкоджено два електричних введення (лінії електропередачі і трансформатор 35 кВ), будівля насосної станції, вікна, двері, також пошкоджено будівлю акумуляторної. Крім того, через потрапляння боєприпасів на території насосної станції викорчувані дерева", - йдеться у повідомленні прес-служби підприємства "Вода Донбасу".
Фахівці виїхали на насосну станцію для огляду обладнання.
Як повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню намагається погодити режим тиші для дозволу на проведення ремонтних робіт.
Нагадаємо, вчора ремонтні бригади відновили роботу Південно-Донбаського водоводу. Водогін зупинив роботу через обстріл 8 червня. Внаслідок цього понад 350 тис. людей зіткнулися з нестачею води.
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