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Південно-Донбаський водогін знову зупинив роботу через пошкодження після обстрілів

Фахівці виїхали на насосну станцію для огляду обладнання
Насосна станція першого підйому Південно-Донбаського водогону зупинилася через пошкодження обладнання в результаті обстрілу.
Південно-Донбаський водогін знову зупинив роботу через пошкодження після обстрілів Фото: ukrinform.ua

"Пошкоджено два електричних введення (лінії електропередачі і трансформатор 35 кВ), будівля насосної станції, вікна, двері, також пошкоджено будівлю акумуляторної. Крім того, через потрапляння боєприпасів на території насосної станції викорчувані дерева", - йдеться у повідомленні прес-служби підприємства "Вода Донбасу".

Фахівці виїхали на насосну станцію для огляду обладнання.

Як повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню намагається погодити режим тиші для дозволу на проведення ремонтних робіт.

Нагадаємо, вчора ремонтні бригади відновили роботу Південно-Донбаського водоводуВодогін зупинив роботу через обстріл 8 червня. Внаслідок цього понад 350 тис. людей зіткнулися з нестачею води.

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11 06 2017 12:31
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