Південноукраїнська АЕС екстренно відключила енергоблоки

На Південноукраїнській атомній електростанції екстроенно відключили енергоблоки через атаку росіян.

Під час російської ракетної атаки на енергетичні об'єкти України аварійно зупинили свою роботу енергоблоки Південноукраїнської атомної електростанції.

Про це повідомили на ПАЕС.

Зазначається, що відключення енергоблоків сталося через зниження частоти мережі. Громадян просять не панікувати.

Раніше повідомлялось, що у столиці після ракетних ударів застосували екстрені відключення світла.