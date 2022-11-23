НОВИНИНа Південноукраїнській атомній електростанції екстроенно відключили енергоблоки через атаку росіян.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Південноукраїнська АЕС екстренно відключила енергоблоки
Фото: Європейського союзу
Під час російської ракетної атаки на енергетичні об'єкти України аварійно зупинили свою роботу енергоблоки Південноукраїнської атомної електростанції.
Про це повідомили на ПАЕС.
Зазначається, що відключення енергоблоків сталося через зниження частоти мережі. Громадян просять не панікувати.
Раніше повідомлялось, що у столиці після ракетних ударів застосували екстрені відключення світла.
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23 11 2022 15:15 МЕДІА
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