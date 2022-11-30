ПОЛІТИКА НОВИНИСьогодні Південноукраїнська АЕС підключила один із трьх своїх блоків до енергомережі
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Південноукраїнська АЕС підключила один з трьох блоків до енергомережі
Фото: sunpp.mk.ua
Сьогодні, 30 листопада, Південноукраїнська АЕС підключила один із трьх своїх блоків до енергомережі. Про це коротко повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму телеграмі.
" енергоблок # …. введено в експлуатацію та підключено до енергомережі. Набір потужності до номінальних параметрів буде здійснюватися протягом ... годин", - написав він.
Номер блоку та загальну кількість працюючих Кім не зазначив.
Раніше, 23 листопада, всі українські АЕС були відключені від мережі через зниження частоти в енергосистемі України після чергових російських ракетних обстрілів, а саме: два блоки Хмельницької АЕС, чотири Рівненської та три Південноукраїнської АЕС.
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30 11 2022 12:05 МЕДІА
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