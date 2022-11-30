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Південноукраїнська АЕС підключила один з трьох блоків до енергомережі

Сьогодні Південноукраїнська АЕС підключила один із трьх своїх блоків до енергомережі
Південноукраїнська АЕС підключила один з трьох блоків до енергомережі Фото: sunpp.mk.ua

Сьогодні, 30 листопада, Південноукраїнська АЕС підключила один із трьх своїх блоків до енергомережі. Про це коротко повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму телеграмі.

" енергоблок # …. введено в експлуатацію та підключено до енергомережі. Набір потужності до номінальних параметрів буде здійснюватися протягом ...  годин", - написав він.

Номер блоку та загальну кількість працюючих Кім не зазначив.

Раніше, 23 листопада, всі українські АЕС були відключені від мережі через зниження частоти в енергосистемі України після чергових російських ракетних обстрілів, а саме: два блоки Хмельницької АЕС, чотири Рівненської та три Південноукраїнської АЕС.

 


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30 11 2022 12:05
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