Південноукраїнська АЕС підключила один з трьох блоків до енергомережі

Сьогодні Південноукраїнська АЕС підключила один із трьх своїх блоків до енергомережі

Сьогодні, 30 листопада, Південноукраїнська АЕС підключила один із трьх своїх блоків до енергомережі. Про це коротко повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму телеграмі.

" енергоблок # …. введено в експлуатацію та підключено до енергомережі. Набір потужності до номінальних параметрів буде здійснюватися протягом ... годин", - написав він.

Номер блоку та загальну кількість працюючих Кім не зазначив.

Раніше, 23 листопада, всі українські АЕС були відключені від мережі через зниження частоти в енергосистемі України після чергових російських ракетних обстрілів, а саме: два блоки Хмельницької АЕС, чотири Рівненської та три Південноукраїнської АЕС.