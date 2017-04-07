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Пів-Луцька знеструмлено через пожежу на трансформаторній підстанції

Кілька районів Луцька повністю знеструмлені
Пів-Луцька у вівторок, 4 липня, повністю знеструмлено через пожежу на трансформаторній підстанції на Центральному ринку.
Пів-Луцька знеструмлено через пожежу на трансформаторній підстанції

Як повідомляє місцеве видання Вголос, через припинення електропостачання зупинилися тролейбуси, на вулицях утворилися затори.

Начальник першої пожежно-рятувальної частини Іван Онопчук зазначив, що пожежа не завдала великих збитків, постраждалих немає.

Нагадаємо, що станом на ранок 4 липня, в Україні після негоди залишається знеструмленим 121 населений пункт у чотирьох областях.

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04 07 2017 21:20
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