Пів-Луцька знеструмлено через пожежу на трансформаторній підстанції Кілька районів Луцька повністю знеструмлені

Пів-Луцька у вівторок, 4 липня, повністю знеструмлено через пожежу на трансформаторній підстанції на Центральному ринку.

Як повідомляє місцеве видання Вголос, через припинення електропостачання зупинилися тролейбуси, на вулицях утворилися затори. Начальник першої пожежно-рятувальної частини Іван Онопчук зазначив, що пожежа не завдала великих збитків, постраждалих немає. Нагадаємо, що станом на ранок 4 липня, в Україні після негоди залишається знеструмленим 121 населений пункт у чотирьох областях.

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