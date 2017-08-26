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Півмільйона людей у Барселоні вийшли на марш проти тероризму

До маршу приєднався король Філіп VI
500 тисяч людей вийшли на марш проти тероризму в Барселоні через теракт, який стався минулого тижня у Каталонії.
Півмільйона людей у Барселоні вийшли на марш проти тероризму Фото: meduza.io

Про це повідомляє ВВС.

Люди зібралися на центральній площі Ла Рамбла в Барселоні, де стався перший напад – водій фургона в’їхав у пішоходів.

Учасники акції скандували "Я не боюся", тримали плакати із закликами проти тероризму. До них приєднався також іспанський король Філіп VI.


Фото: twitter.com/mariagalindo82


Фото: twitter.com/mariagalindo82

Поліція оцінила загальну кількість людей, що вийшли на вулиці міста, у півмільйона осіб.


Фото: twitter.com/mariagalindo82

Влада заявила, що марш відбувся за суворих заходів безпеки.

Як повідомляє The Guardian, захід завершили хвилиною мовчання за загиблими.

Нагадаємо, 17 серпня фургон в'їхав у натовп у центрі Барселони, а пізніше того ж дня ще один фургон намагався в'їхати у пішоходів у Камбрильсі. У результаті нападів загинули 15 осіб, близько 130 постраждало.,

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26 08 2017 23:00
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