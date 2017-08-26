Півмільйона людей у Барселоні вийшли на марш проти тероризму

500 тисяч людей вийшли на марш проти тероризму в Барселоні через теракт, який стався минулого тижня у Каталонії.

Про це повідомляє ВВС.

Люди зібралися на центральній площі Ла Рамбла в Барселоні, де стався перший напад – водій фургона в’їхав у пішоходів.

Учасники акції скандували "Я не боюся", тримали плакати із закликами проти тероризму. До них приєднався також іспанський король Філіп VI.



Фото: twitter.com/mariagalindo82



Фото: twitter.com/mariagalindo82

Поліція оцінила загальну кількість людей, що вийшли на вулиці міста, у півмільйона осіб.



Фото: twitter.com/mariagalindo82

Влада заявила, що марш відбувся за суворих заходів безпеки.

Як повідомляє The Guardian, захід завершили хвилиною мовчання за загиблими.

Нагадаємо, 17 серпня фургон в'їхав у натовп у центрі Барселони, а пізніше того ж дня ще один фургон намагався в'їхати у пішоходів у Камбрильсі. У результаті нападів загинули 15 осіб, близько 130 постраждало.,