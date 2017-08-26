Півмільйона людей у Барселоні вийшли на марш проти тероризму
Про це повідомляє ВВС.
Люди зібралися на центральній площі Ла Рамбла в Барселоні, де стався перший напад – водій фургона в’їхав у пішоходів.
Учасники акції скандували "Я не боюся", тримали плакати із закликами проти тероризму. До них приєднався також іспанський король Філіп VI.
Фото: twitter.com/mariagalindo82
Фото: twitter.com/mariagalindo82
Поліція оцінила загальну кількість людей, що вийшли на вулиці міста, у півмільйона осіб.
Фото: twitter.com/mariagalindo82
Влада заявила, що марш відбувся за суворих заходів безпеки.
Як повідомляє The Guardian, захід завершили хвилиною мовчання за загиблими.
Нагадаємо, 17 серпня фургон в'їхав у натовп у центрі Барселони, а пізніше того ж дня ще один фургон намагався в'їхати у пішоходів у Камбрильсі. У результаті нападів загинули 15 осіб, близько 130 постраждало.,
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