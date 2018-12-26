Північна і Південна Корея об'єднали залізниці

Північна і Південна Корея об'єднали свої залізні дороги.

На урочисту церемонію на станції "Пханмун" у прикордонному північнокорейському місті Кесон у середу, 26 грудня, зібралися близько 200 гостей, у тому числі міністри, а також представники ООН, Росії, Китаю і Монголії, повідомляє DW.

Для проведення церемонії в Кесоні комітет ООН з санкцій тимчасово скасував штрафні заходи проти КНДР, щоб дозволити південнокорейському поїзду приїхати на станцію "Пханмун" і доставити туди обладнання.

Планують, що корейські залізничні колії будуть у перспективі з'єднані з Транссибірською магістраллю, що дозволить перевозити вантажі поїздами з Корейського півострова в Європу. Для цього, однак, ще належить модернізувати залізниці в КНДР. Церемонія, яка відбулася в Кесоні, однак, не дає старту фактичного початку робіт у цьому напрямку. Коли саме розпочнуться такі роботи, також невідомо.

Наприкінці 2008 року Північна Корея вкотре розірвала залізничне сполучення з Півднем менш ніж через рік після його відновлення на короткій ділянці.

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин подарував президенту Південної Кореї Мун Чже Іну собак рідкісної породи пхунсан. Також, президент Південної Кореї Мун Чже Ін у суботу, 11 листопада, як жест дружби надіслав 200 тонн мандаринів до Північної Кореї.