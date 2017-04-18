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Північна Корея допускає початок ядерної війни

У КНДР вважають, що Дональд Трамп "збожеволів", розв'язуючи війну
Північна Корея попередила, що ядерна війна може вибухнути "в будь-який момент", оскільки США "зловживають" своїми повноваженнями.
Північна Корея допускає початок ядерної війни Фото: rbc.ua

Відповідну заяву зробив посол КНДР в ООН Кім Ін-Рен, повідомляє Express.

За його словами, США "порушують мир і стабільність" у всьому світі своєю "несправедливою і непропорційною" відповіддю на дії лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Він також заявив, що американський президент Дональд Трамп "збожеволів", розв'язуючи війну з КНДР.

Кім Ін-Рен додав, що війна може бути реальною можливістю, стверджуючи, що підвищена напруженість створила смертельну ситуацію.

Раніше Північна Корея пригрозила, що буде продовжувати випробування ракет та робитиме це щотижня.

Нагадаємо, що Кім Чен Ин у повідомленні з нагоди річниці незалежності Сирії, надісланому президенту Сирії Башару Асаду, засудив ракетний удар США по його країні.

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18 04 2017 08:20
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