Сеул: Північна Корея готує запуск міжконтинентальної балістичної ракети

Міжконтинентальна балістична ракета (МБР) — керована балістична ракета класу "земля — земля", дальністю не менше 5500 кілометрів, - повідомляє The Associated Press‏.

Ракети цього класу, як правило, оснащуються ядерними бойовими частинами і призначені для ураження стратегічно важливих об'єктів супротивника, розташованих на великих відстанях і на віддалених континентах.

При цьому, Південна Корея оцінює останні ядерні випробування КНДР на рівні 50 кілотонн.