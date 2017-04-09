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Сеул: Північна Корея готує запуск міжконтинентальної балістичної ракети

Південна Корея оцінює останні ядерні випробування КНДР на рівні 50 кілотонн
Військові з Сеула заявляють, що Північна Корея, схоже, готує запуск балістичної ракети, можливо, міжконтинентальної.
Сеул: Північна Корея готує запуск міжконтинентальної балістичної ракети Фото:ukr.segodnya.ua

Міжконтинентальна балістична ракета (МБР) — керована балістична ракета класу "земля — земля", дальністю не менше 5500 кілометрів, -  повідомляє The Associated Press‏.

Ракети цього класу, як правило, оснащуються ядерними бойовими частинами і призначені для ураження стратегічно важливих об'єктів супротивника, розташованих на великих відстанях і на віддалених континентах.

При цьому, Південна Корея оцінює останні ядерні випробування КНДР на рівні 50 кілотонн.

Нагадаємо, в районі північнокорейського міста Кильчжу провінції Хамген-Пукто стався землетрус – за різними даними, магнітудою від 5,2 до 6,4. Південна Корея пов'язала поштовхи з можливим ядерним випробуванням.

Пізніше влада Північної Кореї офіційно заявила про успішне проведення випробування водневої бомби.

У Європейському Союзі заявляють, що останнє ядерне випробування КНДР є серйозною загрозою для міжнародної безпеки, тому Пхеньян повинен негайно відмовитися від розробки зброї масового знищення.

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04 09 2017 09:56
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