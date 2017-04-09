Сеул: Північна Корея готує запуск міжконтинентальної балістичної ракети
Міжконтинентальна балістична ракета (МБР) — керована балістична ракета класу "земля — земля", дальністю не менше 5500 кілометрів, - повідомляє The Associated Press.
BREAKING: S. Korea media: Seoul military says N. Korea appears to be readying launch of a ballistic missile, possibly an ICBM.— The Associated Press (@AP) 4 вересня 2017 р.
Ракети цього класу, як правило, оснащуються ядерними бойовими частинами і призначені для ураження стратегічно важливих об'єктів супротивника, розташованих на великих відстанях і на віддалених континентах.
При цьому, Південна Корея оцінює останні ядерні випробування КНДР на рівні 50 кілотонн.
#BREAKING South Korea estimates North's nuclear test at 50 kilotons: defence ministry— AFP news agency (@AFP) 4 вересня 2017 р.
Нагадаємо, в районі північнокорейського міста Кильчжу провінції Хамген-Пукто стався землетрус – за різними даними, магнітудою від 5,2 до 6,4. Південна Корея пов'язала поштовхи з можливим ядерним випробуванням.
Пізніше влада Північної Кореї офіційно заявила про успішне проведення випробування водневої бомби.
У Європейському Союзі заявляють, що останнє ядерне випробування КНДР є серйозною загрозою для міжнародної безпеки, тому Пхеньян повинен негайно відмовитися від розробки зброї масового знищення.
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