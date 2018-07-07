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Північна Корея назвала перемовини з США невдалими

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Міністерство закордонних справ Північної Кореї назвало невдалими дводенні переговори з держсекретарем США Майком Помпео.
Північна Корея назвала перемовини з США невдалими Фото: ap.org

Зокрема, як повідомляє AP, у відомстві заявили, що США відійшли від риторики саміту між лідерами країн своїми односторонніми вимогами денуклеаризації.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на рік продовжив дію санкцій проти Північної Кореї.

Окрім того, представники спецслужб США, стверджують, що Північна Корея не має наміру повністю здавати свої ядерні запаси, а розглядає способи приховати кількість зброї, яку вона має, і секретні виробничі потужності.

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07 07 2018 19:54
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