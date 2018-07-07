ПОЛІТИКА НОВИНИМіністерство закордонних справ Північної Кореї назвало невдалими дводенні переговори з держсекретарем США Майком Помпео.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Північна Корея назвала перемовини з США невдалими
Пхеньян звинувачує Сполучені Штати в тиску
Фото: ap.org
Зокрема, як повідомляє AP, у відомстві заявили, що США відійшли від риторики саміту між лідерами країн своїми односторонніми вимогами денуклеаризації.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на рік продовжив дію санкцій проти Північної Кореї.
Окрім того, представники спецслужб США, стверджують, що Північна Корея не має наміру повністю здавати свої ядерні запаси, а розглядає способи приховати кількість зброї, яку вона має, і секретні виробничі потужності.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
07 07 2018 19:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов