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Північна Корея оголосила смертний вирок екс-президенту Південної Кореї

Пхеньян звинувачує її та начальника південнокорейської розвідки у змові з метою вбивства Кім Чен Ина і вимагає від Сеула їх видачі
Північна Корея заочно оголосила смертний вирок екс-президенту Південної Кореї Пак Кин Хе та начальнику південнокорейської розвідки Лі Бьон Хо.
Північна Корея оголосила смертний вирок екс-президенту Південної Кореї Фото: ria.ru

Про це повідомляє BBC.

Пхеньян звинувачує їх у змові з метою вбивства північнокорейського вождя Кім Чен Ина і вимагає від Сеула їх видачі.

Як повідомило державне інформаційне агентство КНДР, за організацію замаху на вбивство в 2015 році верховного керівника Північної Кореї "зрадниці Пак Кин Хе винесено смертний вирок".

За даними північнокорейського агентства, указ про страту Пак Кин Хе і Лі Бьон Хо видано спільно міністерством державної безпеки, міністерством громадської безпеки та центральною прокуратурою КНДР. Джерела інформації про спробу вбивства Кім Чен Ина і причетності до змови південнокорейського екс-президента в заяві не розкриваються.

Національне розвідувальне управління Південної Кореї назвало ствердження північнокорейської влади безпідставними, а погрози на адресу своєї країни – неприпустимими. 

Нагадаємо, в березні 2017-го суд Південної Кореї видав ордер на арешт відправленого у відставку президента країни Пак Кин Хе, яка підозрювалася в причетності до корупційних схем. Згодом Пак Кин Хе, яку відсторонили від посади президента Південної Кореї, були пред'явлені офіційні звинувачення. Подругу колишнього президента країни Пак Кин Хе – Цой Сун Суль – засудили до трьох років позбавлення волі.

У травні 2017-го влада Північної Кореї звинуватила ЦРУ в змові з метою вбивства лідера КНДР Кім Чен Ина.

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