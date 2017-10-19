Північна Корея погрожує "розвіяти США одним єдиним ударом"

Військово-морські навчання США і Південної Кореї почалися 16 жовтня в Японському і Жовтому морях

Пхеньян попередив США, що у відповідь на військові навчання Вашингтона і Сеула, може завдати "найжорсткіший" і "несподіваний" удар.

"Зараз, коли вороги стверджують, що навчання стануть демонстрацією реального удару по КНДР, вони повинні знати, що найжорсткіші контрзаходи в корейському стилі повністю готові до того, щоб розвіяти ціль як дим, одним єдиним ударом", - повідомляє північнокорейське агентство ЦТАК.

Військово-морські навчання США і Південної Кореї почалися 16 жовтня в Японському і Жовтому морях. У них бере участь близько 40 кораблів, у тому числі американський атомний авіаносець Ronald Reagan.

Раніше в американському Державному департаменті заявили, що США змусять КНДР відмовитися від ядерної програми або через переговори, або військовою силою.

Нагадаємо, заступник постійного представника КНДР при ООН Кім Ін Рен повідомив, що ситуація на Корейському півострові досягла критичної позначки і в будь-який момент у регіоні може початися ядерна війна.