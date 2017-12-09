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Північна Корея погрожує США "найбільшим болем" в історії

КНДР готова до застосування крайніх заходів
Північна Корея відкинула резолюцію Радбезу ООН про посилення санкцій і пригрозила США "найбільшим болем" в історії.
Північна Корея погрожує США "найбільшим болем" в історії Фото: The Associated Press

"Моя делегація рішуче засуджує і категорично відкидає протизаконну резолюцію Радбезу ООН", - сказав посол КНДР Хан Те Сон у Женеві, повідомляє Reuters.

Він звинуватив американську адміністрацію у тому, що вона спровокувала політичне, економічне і військове протистояння і заявив про одержимість США питанням "згортання розвитку ядерної потуги КНДР, що підійшов до завершальної фази".

За словами посла, Північна Корея готова до застосування крайніх заходів.

"Майбутні заходи КНДР змусять США відчути найбільший біль, який вони коли-небудь відчували у своїй історії", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні Рада безпеки ООН одноголосно підтримала посилення санкцій проти Північної Кореї.

Раніше США підготували проект резолюції Ради безпеки ООН, що передбачає введення ембарго на поставки нафти в Північну Корею і заморожування активів її уряду і лідера Кім Чен Ина.

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