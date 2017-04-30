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Північна Корея погрожує затопити американський підводний човен

Вона готова зробити це "в разі виникнення загрози"
КНДР погрожує затопити американський атомний підводний човен USS Мічиган, який прибув до Південної Кореї цього тижня.
Північна Корея погрожує затопити американський підводний човен Фото: yonhapnews.co.kr

Про це повідомляє Yonhap.

Північна Корея готова атакувати американський підводний човен в разі виникнення загрози.

"Термінове переміщення атомного підводного човна у води Корейського півострова і розгортання авіаносної ударної групи призначені для подальшої активізації військових загроз щодо нашої республіки", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, атомний підводний човен ВМС США "Мічиган", на якому є ракети "Томагавк", прибув в південнокорейський порт Пусан 25 квітня. За інформацією військових джерел Fox News, підводний човен прибув для перевірки корпусу і пізніше приєднається до ударної групи авіаносця USS Vinson для навчань в Японському морі.

Раніше Північна Корея заявила про готовність потопити американський авіаносець "Карл Вінсон", щоб продемонструвати свою військову міць.

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30 04 2017 20:15
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