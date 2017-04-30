Північна Корея погрожує затопити американський підводний човен
Про це повідомляє Yonhap.
Північна Корея готова атакувати американський підводний човен в разі виникнення загрози.
"Термінове переміщення атомного підводного човна у води Корейського півострова і розгортання авіаносної ударної групи призначені для подальшої активізації військових загроз щодо нашої республіки", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, атомний підводний човен ВМС США "Мічиган", на якому є ракети "Томагавк", прибув в південнокорейський порт Пусан 25 квітня. За інформацією військових джерел Fox News, підводний човен прибув для перевірки корпусу і пізніше приєднається до ударної групи авіаносця USS Vinson для навчань в Японському морі.
Раніше Північна Корея заявила про готовність потопити американський авіаносець "Карл Вінсон", щоб продемонструвати свою військову міць.
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