Північна Корея продемонструвала ракети, що запускаються з підводних човнів, - ВІДЕО У Пхеньяні пройшов парад на честь дня народження Кім Ір Сена

Північна Корея вперше продемонструвала свої балістичні ракети, що запускаються з підводних човнів, під час масового військового параду в столиці Пхеньяні.

Фото: twitter.com/UGIndependent

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