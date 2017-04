Північна Корея продемонструвала ракети, що запускаються з підводних човнів, - ВІДЕО

Державне телебачення показало ракети Pukkuksong-2 на вантажівках, які очікують своєї участі в параді перед лідером КНДР Кім Чен Ином, - повідомляє Reuters.

Додамо, що військовим парадом відзначають 105-річчя від дня народження батька Кім Чен Ина - колишнього диктатора Кім Чен Іра.

