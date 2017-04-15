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Північна Корея продемонструвала ракети, що запускаються з підводних човнів, - ВІДЕО

У Пхеньяні пройшов парад на честь дня народження Кім Ір Сена
Північна Корея вперше продемонструвала свої балістичні ракети, що запускаються з підводних човнів, під час масового військового параду в столиці Пхеньяні.
Північна Корея продемонструвала ракети, що запускаються з підводних човнів, - ВІДЕО Фото: twitter.com/UGIndependent

Державне телебачення показало ракети Pukkuksong-2 на вантажівках, які очікують своєї участі в параді перед лідером КНДР Кім Чен Ином, - повідомляє Reuters.

Додамо, що військовим парадом відзначають 105-річчя від дня народження батька Кім Чен Ина - колишнього диктатора Кім Чен Іра.

 

Нагадаємо, що уряд Північної Кореї може здійснити низку активних дій вже в квітні. Рада національної безпеки Японії обговорила, як у разі загострення ситуації евакуювати 57 тисяч громадян країни з Південної Кореї

 
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