ПОЛІТИКА НОВИНИПівнічна Корея вперше продемонструвала свої балістичні ракети, що запускаються з підводних човнів, під час масового військового параду в столиці Пхеньяні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Північна Корея продемонструвала ракети, що запускаються з підводних човнів, - ВІДЕО
У Пхеньяні пройшов парад на честь дня народження Кім Ір Сена
Фото: twitter.com/UGIndependent
Державне телебачення показало ракети Pukkuksong-2 на вантажівках, які очікують своєї участі в параді перед лідером КНДР Кім Чен Ином, - повідомляє Reuters.
Додамо, що військовим парадом відзначають 105-річчя від дня народження батька Кім Чен Ина - колишнього диктатора Кім Чен Іра.
Kim Jong Un oversees #DPRK display of military strength in Pyongyang amid soaring tensions on #KoreanPeninsula pic.twitter.com/WixctNrK5M— CGTN (@CGTNOfficial) 15 квітня 2017 р.
Нагадаємо, що уряд Північної Кореї може здійснити низку активних дій вже в квітні. Рада національної безпеки Японії обговорила, як у разі загострення ситуації евакуювати 57 тисяч громадян країни з Південної Кореї
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15 04 2017 13:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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