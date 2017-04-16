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Північна Корея прокоментувала повідомлення про невдалий запуск ракети

КНДР не спростувала і не підтвердила факт запуску
МЗС КНДР, коментуючи повідомлення про останній запуск балістичної ракети, заявило, що офіційно про це не було оголошено, однак навіть якщо такий запуск і був, це нормально.
Північна Корея прокоментувала повідомлення про невдалий запуск ракети Фото: reuters.com

Про це заявив заступник першого департаменту Європи МЗС КНДР Кім Ен Хо, повідомляє "РИА Новости".

Північнокорейський чиновник нагадав, що глава КНДР Кім Чен Ин повідомляв, що "підготовка випробувальних запусків балістичних ракет уже на досконалому етапі".

"Було питання, що ми на днях провели запуск ракети, але офіційно про це не оголошено. Якщо навіть ми здійснили його, то це є нормальним процесом для того, щоб підвищити здатність ядерних стримуючих сил нашої країни, і тут нічого дивного немає. Не завжди такі речі публікуються в пресі", – заявив він.

Нагадаємо, що 16 квітня Північна Корея здійснила невдалий запуск ракети

Раніше Північна Корея вперше продемонструвала свої балістичні ракети, що запускаються з підводних човнів, під час масового військового параду в столиці Пхеньяні.

Уряд Північної Кореї може здійснити низку активних дій вже в квітні. Рада національної безпеки Японії обговорила, як у разі загострення ситуації евакуювати 57 тисяч громадян країни з Південної Кореї.

Варто відзначити, що  США готові завдати попереджуючого удару по КНДР, якщо будуть помічені ознаки підготовки до ядерних випробувань.

Відтак, Національне управління з ядерної безпеки (NNSA) і ВПС США почали кваліфікаційні випробування новітньої, 12-ї, модифікації керованої ядерної бомби B61.

 

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