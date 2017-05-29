Північна Корея провела черговий запуск ракети
Північнокорейська балістична ракета ближньої дії перебувала у повітрі протягом 6 хвилин, після чого впала в Японське море.
Представники командування зауважили, що після таких дій КНДР продовжують уважно стежити за ситуацією в регіоні. Про це повідомило Тихоокеанське командування військ США, інфрмує видання Reuters.
"Тихоокеанське командування США підтверджує неухильну відданість безпеці наших союзників в Республіці Корея і Японії. Північноамериканське командування аерокосмічної оборони зауважило, що запуск ракети з Північної Кореї не становить загрози для Північної Америки", - наголосили у відомстві.
Нагадаємо, Сполучені штати Америки спрямовують третю за рахунком ударну групу на чолі з авіаносцем "Німіц" в західну частину Тихого океану з метою стримування і ракетних програм Північної Кореї
Раніше Білий дім опублікував заяву, згідно з якою лідери Японії і США погодилися посилити санкції проти Північної Кореї" в спробі запобігти подальшу роботу над північнокорейськими ядерної та ракетної програм.
У ніч на 14 травня КНДР запустила ракету "Хвасон-12", повідомляло офіційне північнокорейське агентство ЦТАК. За його даними, це був новий тип балістичної ракети.
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