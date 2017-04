КНДР провела невдалий запуск ракети

"Сьогодні вранці Північна Корея спробувала запустити ракету невідомого типу в районі Сінпо в провінції Хамгьон-Намдо, але ми підозрюємо, що запуск не вдався", - заявили в міноборони Південної Кореї, повідомляє агентство АFР з посиланням на військових Південної Кореї.

BREAKING: US military says North Korean missile explodes on launch, type of missile not yet known.