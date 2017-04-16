КНДР провела невдалий запуск ракети

Запуск був проведений в районі міста Сінпхо в провінції Хамген-Намдо

Північна Корея в неділю, 16 квітня, спробувала запустити ракету, однак пуск виявився невдалим.

"Сьогодні вранці Північна Корея спробувала запустити ракету невідомого типу в районі Сінпо в провінції Хамгьон-Намдо, але ми підозрюємо, що запуск не вдався", - заявили в міноборони Південної Кореї, повідомляє агентство АFР з посиланням на військових Південної Кореї.

BREAKING: US military says North Korean missile explodes on launch, type of missile not yet known. — The Associated Press (@AP) 15 квітня 2017 р.

Інші подробиці не повідомляються.

Пізніше американські військові повідомили, що ракета вибухнула практично на старті. Її тип ще не відомий.

Раніше Північна Корея вперше продемонструвала свої балістичні ракети, що запускаються з підводних човнів, під час масового військового параду в столиці Пхеньяні.