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КНДР провела невдалий запуск ракети

Запуск був проведений в районі міста Сінпхо в провінції Хамген-Намдо
Північна Корея в неділю, 16 квітня, спробувала запустити ракету, однак пуск виявився невдалим.
КНДР провела невдалий запуск ракети Фото: AFP

"Сьогодні вранці Північна Корея спробувала запустити ракету невідомого типу в районі Сінпо в провінції Хамгьон-Намдо, але ми підозрюємо, що запуск не вдався", - заявили в міноборони Південної Кореї, повідомляє агентство АFР з посиланням на військових Південної Кореї.

 

Інші подробиці не повідомляються.

Пізніше американські військові повідомили, що ракета вибухнула практично на старті. Її тип ще не відомий.

Раніше Північна Корея вперше продемонструвала свої балістичні ракети, що запускаються з підводних човнів, під час масового військового параду в столиці Пхеньяні.

Нагадаємо, що уряд Північної Кореї може здійснити низку активних дій вже в квітні. Рада національної безпеки Японії обговорила, як у разі загострення ситуації евакуювати 57 тисяч громадян країни з Південної Кореї

Варто відзначити, що  США готові завдати попереджуючого удару по КНДР, якщо будуть помічені ознаки підготовки до ядерних випробувань.

Відтак, Національне управління з ядерної безпеки (NNSA) і ВПС США почали кваліфікаційні випробування новітньої, 12-ї, модифікації керованої ядерної бомби B61.

 
 

 

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