Північна Корея створила ядерну боєголовку для балістичної ракети, - розвідка США

Північна Корея успішно виготовила невелику ядерну боєголовку, яку можна встановити на міжконтинентальну балістичну ракету

Про це повідомили в розвідувальному управлінні Міністерства оборони США.

Як пише газета The Washington Post , таким чином влада КНДР подолала ключовий поріг на шляху до становлення повноцінною ядерною державою.

Згідно з оцінкою американської розвідки, станом на липень 2017 року у розпорядженні північнокорейського лідера Кім Чен Ина є 60 одиниць ядерної зброї. Однак незалежні експерти вважають, що ця кількість перебільшена.

Як передає AP , в Міністерстві оборони Японії також повідомили, що Північна Корея "цілком можливо, домоглася мініатюризації ядерної зброї і розробила ядерні боєголовки".

У клуб ядерних держав входять дев'ять країн - США, Росія, Велика Британія, Китай, Франція, Індія, Пакистан, Північна Корея та Ізраїль. Однак США відмовляються визнати КНДР як ядерну державу.

Нагадаємо, 5 серпня, Рада безпеки ООН одноголосно проголосувала за проект резолюції щодо посилення санкцій відносно КНДР. Згідно з документом, Північній Кореї забороняється експорт вугілля, заліза, залізної руди, свинцю, свинцевої руди, а також морепродуктів.

Влада КНДР у відповідь на санкції заявила, що Пхеньян ніколи не сяде за стіл переговорів про свою ядерну програму, поки США підтримують "ворожу політику".

Проект резолюції ООН був розроблений США у відповідь на два запуски міжконтинентальних балістичних ракет Північною Кореєю. 28 липня Північна Корея запустила ракету, яка впала в територіальних водах Японії. На наступний день КНДР провела ще один запуск міжконтинентальної ракети Хвасон-14.