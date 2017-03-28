Північна Корея випробувала двигун балістичної ракети

Застосовувана в новому двигуні технологія може бути використана при створенні міжконтинентальної балістичної ракети

Північна Корея провела ще одне випробування двигуна балістичної ракети.

Випробування пройшло в п'ятницю, 24 березня, і стало третім за останні тижні з використанням подібної технології, повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерела в міністерстві оборони США..

За словами одного з джерел, застосовувана в новому двигуні технологія може бути використана при створенні міжконтинентальної балістичної ракети.

Нагадаємо, що попри міжнародний тиск, у тому числі санкції ООН, а також посилення протиракетної оборони в регіоні, Північна Корея здійснила серію нових ракетних запусків 22 березня.

Як відомо, у понеділок, 6 березня, Північна Корея здійснила запуск заборонених балістичних ракет, які пролетіли близько 1000 кілометрів і впали в море. Пізніше стало відомо, що ракет було чотири.

Попередній запуск балістичної ракети, яка, за заявою Пхеньяна, є новим типом стратегічного озброєння, здатним нести ядерні боєголовки, був здійснений 12 лютого. Як повідомило північнокорейське державне інформагентство ЦТАК, випробуваннями керував особисто північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

Після цього президент США Дональд Трамп назвав Північну Корею "великою, великою проблемою", з якою США будуть розбиратися дуже жорстко. А Рада Безпеки (РБ) ООН одноголосно засудила ракетне випробування Пхеньяна, назвавши його "серйозним порушенням" резолюцій ООН.

Напередодні, глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Юкія Амано заявив, що Північна Корея останнім часом досягла прогресу в створенні ядерної зброї.