Північна Корея запустила кілька протикорабельних ракет

КНДР провела одразу декілька пусків протикорабельних ракет району Вонсан на східному узбережжі.

Про чергове випробування відразу ж повідомили президента Південної Кореї Мун Дже Ін.

Ракети пролетіли близько 200 км і впали, ймовірно, за межами виключної економічної зони Японії. Уряд Японії зараз збирає додаткову інформацію по цих випробуваннях, у зв'язку з пуском була скликана Рада національної безпеки, - повідомляє південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на дані Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

У 2017 році КНДР провела декілька пусків балістичних ракет. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин неодноразово заявляв, що країна буде нарощувати ударний ядерний потенціал для атак на американські цілі.

Нагадаємо, Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка запроваджує розширені санкції щодо північнокорейських чиновників і організацій після чергового випробування ракет. Резолюція запроваджує заборону на поїздки і замороження активів для 14 північнокорейських чиновників та 4 компаній, та стосується також національного Банку Кореї.

Північна Корея заявила, що повністю відкидає останні санкції ООН, які назвала "ворожим актом" і має намір продовжити розвиток ядерної зброї.