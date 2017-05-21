Північна Корея знову запустила ракету

КНДР сьогодні провела черговий ракетний пуск.

"Північна Корея провела сьогодні вдень пуск невідомої ракети з району Пукчхан провінції Пхенан-Намдо", - йдеться в заяві Об'єднаного комітету начальників штабів, повідомляє агентство Yonhap.

Останній ракетний пуск КНДР здійснила тиждень тому - 14 травня, тоді була запущена ракета "Хвасон-12". Повідомлялося, що це був новий тип балістичної ракети і під час запуску була протестована її здатність нести велику ядерну боєголовку.

Ракета пролетіла 787 км і досягла висоти в 2111 км. Телеканал CNN повідомляв з посиланням на неназвані джерела, що ракета впала в 100 км від Владивостока. У міноборони Росії стверджували, що ракета пролетіла в 500 км від російського кордону.

Як відомо, Рада безпеки ООН одноголосно засудила черговий запуск ракети Північною Кореєю в ніч на 14 травня.