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Північна Корея знову запустила ракету

Модифікація ракети поки не визначена
КНДР сьогодні провела черговий ракетний пуск.
Північна Корея знову запустила ракету Фото: The Associated Press

"Північна Корея провела сьогодні вдень пуск невідомої ракети з району Пукчхан провінції Пхенан-Намдо", - йдеться в заяві Об'єднаного комітету начальників штабів, повідомляє агентство Yonhap.

Останній ракетний пуск КНДР здійснила тиждень тому - 14 травня, тоді була запущена ракета "Хвасон-12". Повідомлялося, що це був новий тип балістичної ракети і під час запуску була протестована її здатність нести велику ядерну боєголовку.

Ракета пролетіла 787 км і досягла висоти в 2111 км. Телеканал CNN повідомляв з посиланням на неназвані джерела, що ракета впала в 100 км від Владивостока. У міноборони Росії стверджували, що ракета пролетіла в 500 км від російського кордону.

Як відомо, Рада безпеки ООН одноголосно засудила черговий запуск ракети Північною Кореєю в ніч на 14 травня.

"КНДР повинна відмовитися від подальших ядерних випробувань і випробувань балістичних ракет, як того вимагають відповідні резолюції РБ ООН, а також припинити демонструвати найвищою мірою дестабілізуючу поведінку", - йдеться в документі, прийнятому за ініціативи Китаю.

 

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