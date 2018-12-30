"Північний потік-2" запрацює з 1 січня 2020 року, - глава "Газпрому"

Глава "Роснефти" заявив, що готовий до роботи за будь-якого сценарію розвитку відносин із США

Глава "Газпрому" Олексій Міллер переконаний в тому, що постачання газу по "Північному потоку-2" почнеться за планом - з 1 січня 2020 року.

"Ми працюємо за планами, які зі самого початку були затверджені. План початку постачання газу - 1 січня 2020 року", - сказав Міллер, пише "Интерфакс".

Зі свого боку глава "Роснефти" Ігор Сєчін також заявив, що готовий до роботи за будь-якого сценарію (розвитку відносин із США).

"Ми в цих умовах працюємо постійно. Управління ризиками - наша робота", - сказав Сєчін.

Північний потік - 2 - російський газопровід, який будує компанія Nord Stream 2 AG. Єдиним акціонером останньої є Газпром. Довжина газопроводу становитиме 1,2 тис. км, а загальна потужність з уже наявним Північним потоком - 55 млрд куб. м газу.

Північний потік - 2 проляже дном Балтійського моря до німецького міста Грайфсвальд, щоб мінімізувати прокачування газу через Україну.

Потивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об'ємів газу в ЄС.

Раніше, президент США Дональд Трамп на саміті НАТО жорстко розкритикував Німеччину через підтримку газопроводу "Північний потік-2" і заявив, що через залежність від поставок російського газу країна стає "заручницею Росії".