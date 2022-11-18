Північнокорейська ракета приземлилась у винятковій економічній зоні Японії
Міжконтинентальна балістична ракета, запущена КНДР, приземлилася у винятковій економічній зоні Японії.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Як заявило Міноборони Японії, Північна Корея запустила ракету класу МБР у східному напрямку о 10:14 (3:14 за Києвом) у п'ятницю.
Об'єднаний комітет начальників штабів Збройних сил Південної Кореї також підтвердив запуск. Південнокорейські військові відзначили, що ракета була запущена у східному напрямку із Сунана неподалік Пхеньяна.
Ракета приземлилася близько 11:20 (4:20 за Києвом) у водах поблизу острова Хоккайдо.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда засудив запуск, заявивши, що не може миритися з такими частими провокаціями.
Він додав, що поки що не надходило жодних повідомлень про пошкодження.
В Міноборони Японії повідомило, що цього року КНДР робила запуск ракет 34 рази, в тому числі 10 разів було запущено міжконтинентальні балістичні ракети.
Останній такий запуск відбувся 3 листопада - ракета КНДР впала за межами територіальних вод Південної Кореї, на південь від Північної обмежувальної лінії – морського кордону між країнами.
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