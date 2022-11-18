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Північнокорейська ракета приземлилась у винятковій економічній зоні Японії

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда засудив запуск, заявивши, що не може миритися з такими частими провокаціями
Північнокорейська ракета приземлилась у винятковій економічній зоні Японії Фото: AFP

Міжконтинентальна балістична ракета, запущена КНДР, приземлилася у винятковій економічній зоні Японії.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Як заявило Міноборони Японії, Північна Корея запустила ракету класу МБР у східному напрямку о 10:14 (3:14 за Києвом) у п'ятницю.

Об'єднаний комітет начальників штабів Збройних сил Південної Кореї також підтвердив запуск. Південнокорейські військові відзначили, що ракета була запущена у східному напрямку із Сунана неподалік Пхеньяна.

Ракета приземлилася близько 11:20 (4:20 за Києвом) у водах поблизу острова Хоккайдо.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда засудив запуск, заявивши, що не може миритися з такими частими провокаціями.

Він додав, що поки що не надходило жодних повідомлень про пошкодження.

В Міноборони Японії повідомило, що цього року КНДР робила запуск ракет 34 рази, в тому числі 10 разів було запущено міжконтинентальні балістичні ракети.

Останній такий запуск відбувся 3 листопада - ракета КНДР впала за межами територіальних вод Південної Кореї, на південь від Північної обмежувальної лінії – морського кордону між країнами.

4 листопада міністр оборони США Ллойд Остін закликав Пхеньян припинити ракетні запуски та розпочати серйозний діалог.
 
 
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18 11 2022 08:22
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