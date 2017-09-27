Півтори тисячі людей здали квитки на потяги через вибухи в Калинівці
У залах на центральному столичному вокзалі немає надзвичайно великих скупчень людей. Є люди, які чекають поїзди понад 12 годин і не знають, як дістатися до Вінниці. Поїзди курсуватимуть не через Вінницю, а через обхідні населені пункти — Шепетівку, Здолбунів та ще кілька, - повідомила журналістка Громадського з залізничного вокзалу у Києві.
Щоб дістатися до самої Вінниці людям потрібно їхати у Козятин, а звідти добиратися автобусом. Це поки єдиний варіант добратися громадським транспортом і саме тому вже понад 1500 тисяч людей здали залізничні квитки, люди шукають інший спосіб дістатися до Вінниці чи інші населені пункти, шлях до яких пролягає через Вінницю.
Поїзди з боку Вінниці через вибухи затримуються від 4 до 10 годин, повідомила Громадському речниця Південно-Західної залізниці Ганна Казимір.
"Вже до Києва приїхали три поїздки: Кишинів-Москва, Ворохта-Київ і з Одеси з затримкою від 4 до 8 годин. На цьому перегоні зараз закритий рух пасажирських та вантажних поїздів", — повідомила вона.
Кишинівський поїзд затримався на 8 годин. До самої Вінниці добратися поїздом наразі не можна. Залізничники розробляють спеціальний графік в об’їзд через Здолбунів-Шепетівку.
"Тільки з Києва до Козятина, а там автобусами. Або якщо поїздами, то зміненими маршрутками. Як тільки відповідні служби дадуть нам дозвіл на відкриття цього перегону, коли буде безпечно для пасажирів — тоді відкриється рух поїздів", — зазначила вона.
"Ми не скасовуємо жодного поїзду, який відбуває з Києва, але через змінений графік буде змінений час у дорозі", — додала Казимір.
Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).
Зазначимо, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці.
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Президент Петро Порошенко скликав військовий кабінет через вибухи на складі боєприпасів у Калинівці.
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