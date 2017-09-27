Півтори тисячі людей здали квитки на потяги через вибухи в Калинівці

Є люди, які чекають поїзди понад 12 годин і не знають, як дістатися до Вінниці

Близько півтори тисячі людей здали залізничні квитки через зміни у русі 47 потягів у зв'язку з вибухами на арсеналі у Калинівці Вінницької області.

У залах на центральному столичному вокзалі немає надзвичайно великих скупчень людей. Є люди, які чекають поїзди понад 12 годин і не знають, як дістатися до Вінниці. Поїзди курсуватимуть не через Вінницю, а через обхідні населені пункти — Шепетівку, Здолбунів та ще кілька, - повідомила журналістка Громадського з залізничного вокзалу у Києві.

Щоб дістатися до самої Вінниці людям потрібно їхати у Козятин, а звідти добиратися автобусом. Це поки єдиний варіант добратися громадським транспортом і саме тому вже понад 1500 тисяч людей здали залізничні квитки, люди шукають інший спосіб дістатися до Вінниці чи інші населені пункти, шлях до яких пролягає через Вінницю.

Поїзди з боку Вінниці через вибухи затримуються від 4 до 10 годин, повідомила Громадському речниця Південно-Західної залізниці Ганна Казимір.

"Вже до Києва приїхали три поїздки: Кишинів-Москва, Ворохта-Київ і з Одеси з затримкою від 4 до 8 годин. На цьому перегоні зараз закритий рух пасажирських та вантажних поїздів", — повідомила вона.

Кишинівський поїзд затримався на 8 годин. До самої Вінниці добратися поїздом наразі не можна. Залізничники розробляють спеціальний графік в об’їзд через Здолбунів-Шепетівку.

"Тільки з Києва до Козятина, а там автобусами. Або якщо поїздами, то зміненими маршрутками. Як тільки відповідні служби дадуть нам дозвіл на відкриття цього перегону, коли буде безпечно для пасажирів — тоді відкриється рух поїздів", — зазначила вона.

"Ми не скасовуємо жодного поїзду, який відбуває з Києва, але через змінений графік буде змінений час у дорозі", — додала Казимір.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Зазначимо, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці. Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом здійснення диверсії на території військової частини, дислокованої в м. Калинівка Вінницької області.

Президент Петро Порошенко скликав військовий кабінет через вибухи на складі боєприпасів у Калинівці.