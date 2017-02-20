План Артеменка насправді сформували Льовочкін-Бойко/Сурков, - Лещенко

Пропозицію здати окупований Крим в оренду Росії, яку висловив народний депутат від Радикальної партії Андрій Артеменко, насправді сформулювали лідери Опозиційного блоку після консультацій з владою РФ.

"Усі обговорюють "план Артеменка". За моєю інформацією, "план Артеменка" - насправді план Льовочкіна-Бойка/Суркова. Бойко нещодавно був у Москві на зустрічах, Артеменко же виконав роль посильного, а надалі відіграватиме роль фронтмена", - написав депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко у Fаcebook, інформує'"Цензор.НЕТ".

"І невелика історична довідка. Андрій Артеменко в минулому був під кримінальним розслідуванням. Його взяли під варту у квітні 2002 року, а в серпні 2002 справу відправили до суду. Йому інкримінували викрадення 4 млн доларів і замах на викрадення 8 млн доларів. Суть висунутих йому претензій була така: Артеменко керував футбольним клубом ЦСКА (на той момент держпідприємство Міноборони України), який навіть грав у єврокубках. Артеменко мав офшорну компанію з рахунками в Латвії, з якою ЦСКА уклав договір про те, що компанія зобов'язується утримувати футбольний клуб. Права на футболістів переходили цій офшорці, і за використання гравців ЦСКА перераховував гроші на офшорку", - інформує політик.

"Артеменко перебував під вартою, справа два роки слухалася в суді по суті, вийшли на стадію дебатів, прокурор зажадав для Артеменка 10 років позбавлення волі. І в цей момент втрутився заступник генпрокурора Віктор Кудрявцев (людина Медведчука). За надуманим приводом, виходячи з того, що суд не розглянув клопотання на стадії слухання по суті, вже зі стадії дебатів справу повернули на стадію судового розгляду (коли розглядають докази, експертизу). І тут же адвокат заявив клопотання на додаткове розслідування і зміну запобіжного заходу, і прокурор з (не) зрозумілих причин не заперечував. Суд не відпустив Артеменка, але повернув справу на додаткове розслідування в прокуратуру міста Києва (тоді керував Ренат Кузьмін). У цей момент Артеменкові змінюють запобіжний захід: звільнення на поруки групи депутатів Добкіна, Челомбітька, Веревського. Після чого Артеменко подає в Голосіївський суд скаргу на відкриття кримінальної справи. Суд не мав права розглядати таку скаргу, але закрив справу як незаконно порушену. Кінець історії", - додав Лещенко.

Нагадаємо, Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій.

Але пропозиція містить більше ніж план урегулювання на Донбасі. Артеменко стверджує, що у нього є докази корумпованості президента України Петра Порошенка, які мають допомогти скинути Порошенка. Артеменко заявив, що він отримав схвалення свого плану з боку помічників президента РФ Володимира Путіна.

Сьогодні нардеп розповів, що компромат на президента Петра Порошенка, який він передав адміністрації Дональда Трампа, він отримав "у співпраці з Валентином Наливайченком".