План Маршала для України – Шольц і фон дер Ляєн виступили зі спільною заявою

На думку політиків, у відновленні країни мають брати участь як ЄС, так і "Велика сімка" (G7) та "партнери далеко за їхніми межами", оскільки впоратися з цим на тлі того, що збитки сягають щонайменше 350 млрд євро, не здатні самостійно ні сама Україна, ні її окремі партнери.

Для відновлення України від наслідків розв'язаної росією повномасштабної війни потрібно створити "план Маршалла", в якому Європейський союз відіграватиме особливу роль.

З такою заявою виступили канцлер Німеччини Олаф Шольц та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у спільній статті для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Вони наголосили: вже зараз необхідно розпочати відновлювати зруйновані житла, школи, дороги, мости, інфраструктуру та енергопостачання.

"Окрім цієї невідкладної допомоги, ми маємо вже зараз думати про відновлення країни, навіть якщо мир ще здається далеким. ... Бо Україні потрібна перспектива, що вона зможе знову економічно зростати, щойно закінчиться війна", – йдеться в матеріалі.

На думку політиків, у відновленні України мають брати участь як ЄС, так і "Велика сімка" (G7) та "партнери далеко за їхніми межами", оскільки впоратися з відновленням України на тлі того, що збитки сягають щонайменше 350 млрд євро, не здатні самостійно ні сама Україна, ні її окремі партнери.

"Безумовно, до цього мають долучитися міжнародні фінансові інститути та провідні міжнародні організації. І у довгостроковій перспективі буде важливо, аби приватні донори та компанії інвестували у відновлення України", – підкреслили Шольц та фон дер Ляєн.

Як повідомляв iPress, лідер опозиційної Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл закликав правлячу Демократичну партію швидше надавати допомогу Україні, а також включити у пакет допомоги більше ППО, зброю дальньої дії, гуманітарну та економічну допомогу напередодні зими.