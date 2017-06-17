"План Маршалла" для України представлять в листопаді на саміті Східного партнерства

Довгостроковий план підтримки України (так званий "план Маршалла для України") буде представлено на саміті Східного партнерства в листопаді.

"Ми представимо "План Маршалла для України" на саміті Східного партнерства в листопаді, де, сподіваємося, згадка про цей документ з'явиться в підсумковій декларації саміту", - заявив в інтерв'ю газеті "Сьогодні" депутат литовського Сейму Андрюс Кубілюс.

"Ми працюємо над тим, щоб це була не тільки декларація, а й з'явилися реальні фінансові ресурси. І тут ми бачимо можливість використовувати ресурси EU External Investment Plan (Європейський зовнішній інвестиційний план), за яким Єврокомісія передбачає до 88 млрд євро до 2020 року. Ці гроші, як то кажуть в цьому плані, спрямовані в основному на Африку. Але досить велика частина може піти і на інші країни", - додав литовський депутат.

При цьому Кубілюс визнав, що всі ініціативи та пропозиції щодо джерел фінансування ще дуже попередні.

"Але я бачу в деякому плані позитивні ознаки. У західних столицях з'являється все більше раціонального розуміння, що собою являє сьогоднішній Кремль і режим президента Путіна. Може голосно про це ніхто не говорить, але я бачу цілу низку таких маленьких кроків, які мені і дають можливість більш оптимістично дивитися як на майбутнє, так і на конкретний "План Маршалла для України", - заявив він.

Нагадаємо, 31 березня 2017 року Європейська народна партія (ЄНП) схвалила резолюцію про розробку "Плану Маршалла" для України.