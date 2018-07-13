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План Мей щодо Brexit вб'є торговельну угоду з США, - Трамп

Мей раніше заявила, що не вважає, що її план виходу з ЄС міг виключати торговельну угоду з США
М'який Brexit, запропонований прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, "ймовірно, вб'є" шанси на торговельну угоду із Сполученими Штатами.
План Мей щодо Brexit вб Фото: thetimes.co.uk

Трамп вважає, що плани Мей щодо дружнього до бізнесу виходу з ЄС залишать Велику Британію занадто близькою до ЄС, щоб дозволити укласти нову трансатлантичну торговельну угоду.

"Якщо вони укладуть подібну угоду, ми будемо мати справу з Європейським союзом, а не з Велико. Британією, тож це, ймовірно, вб'є угоду", -  заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє Reuters.

Президент США також заявив, що Мей проігнорувала його пораду про те, як залишити Європейський Союз.

"Я б зробив це по-іншому", - сказав він. "Я дійсно сказав Терезі Мей, як це зробити, але вона мене не слухала".

Трамп також висловив думку, що колишній міністр закордонних справ Борис Джонсон, "буде прекрасним прем'єр-міністром".

Мей раніше заявила, що не вважає, що її план виходу з ЄС міг виключати торговельну угоду з США.

Як повідомлялося, Мей оприлюднила свої пропозиції з приводу майбутніх відносин з ЄС після виходу з блоку.

120-сторінковий документ, через який британський уряд покинули два міністри-євроскептика, підтверджує, що прем'єр налаштована на більш м'який Brexit зі збереженням тісних економічних зв'язків з ЄС.

Велика Британія буде прагнути до створення зони вільної торгівлі та полегшення митних процедур.

Нагадаємо, Борис Джонсон покинув пост глави МЗС на тлі прийняття плану "м'якого Brexit", який передбачає збереження зони вільної торгівлі для товарів і розробку спрощеного митного порядку з ЄС. Джонсон виступав за більш жорсткий варіант виходу з Євросоюзу.

 

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13 07 2018 09:39
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