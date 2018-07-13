План Мей щодо Brexit вб'є торговельну угоду з США, - Трамп

Мей раніше заявила, що не вважає, що її план виходу з ЄС міг виключати торговельну угоду з США

М'який Brexit, запропонований прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, "ймовірно, вб'є" шанси на торговельну угоду із Сполученими Штатами.

Трамп вважає, що плани Мей щодо дружнього до бізнесу виходу з ЄС залишать Велику Британію занадто близькою до ЄС, щоб дозволити укласти нову трансатлантичну торговельну угоду.

"Якщо вони укладуть подібну угоду, ми будемо мати справу з Європейським союзом, а не з Велико. Британією, тож це, ймовірно, вб'є угоду", - заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє Reuters.

Президент США також заявив, що Мей проігнорувала його пораду про те, як залишити Європейський Союз.

"Я б зробив це по-іншому", - сказав він. "Я дійсно сказав Терезі Мей, як це зробити, але вона мене не слухала".

Трамп також висловив думку, що колишній міністр закордонних справ Борис Джонсон, "буде прекрасним прем'єр-міністром".

Мей раніше заявила, що не вважає, що її план виходу з ЄС міг виключати торговельну угоду з США.

Як повідомлялося, Мей оприлюднила свої пропозиції з приводу майбутніх відносин з ЄС після виходу з блоку.

120-сторінковий документ, через який британський уряд покинули два міністри-євроскептика, підтверджує, що прем'єр налаштована на більш м'який Brexit зі збереженням тісних економічних зв'язків з ЄС.

Велика Британія буде прагнути до створення зони вільної торгівлі та полегшення митних процедур.