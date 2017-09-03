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План перевірок підприємств публікуватимуть за рік, - ДФС

План-графік буде оприлюднений до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі перевірки
Державна фіскальна служба України буде заздалегідь оприлюднювати план-графік документальних перевірок.
План перевірок підприємств публікуватимуть за рік, - ДФС Фото: forbes.net.ua

"Одним із нововведень Податкового кодексу є те, що план-графік документальних планових перевірок буде відкритий для загалу (оприлюднюватиметься на офіційному порталі ДФС України) та сформований на цілий рік", - йдеться в повідомленні відомства у Facebook.

Як зазначається, такий план-графік буде оприлюднений до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі перевірки.

На сьогодні щоквартальні плани-графіки (з переліками підприємств, даними про початок перевірки та період, який охоплюється контролем) залишаються закритими.

Формування та оприлюднення річного плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на 2018 рік буде здійснюватися вже в поточному році, тобто до 25 грудня 2017 року.

Нагадаємо, у січні Кабінет міністрів України опублікував проект постанови (який вже викликав серйозний резонанс серед підприємців) у якому йдеться про порядок проведення контролю за дотриманням законодавства про працю. Бізнесмени повинні, м'яко кажучи, бути дуже здивованими урядовими "подарунками": обсягом повноважень інспекторів, а особливо "документами", які можна буде вимагати для підтвердження їхніх повноважень.

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09 03 2017 17:37
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