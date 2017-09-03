План перевірок підприємств публікуватимуть за рік, - ДФС
"Одним із нововведень Податкового кодексу є те, що план-графік документальних планових перевірок буде відкритий для загалу (оприлюднюватиметься на офіційному порталі ДФС України) та сформований на цілий рік", - йдеться в повідомленні відомства у Facebook.
Як зазначається, такий план-графік буде оприлюднений до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі перевірки.
На сьогодні щоквартальні плани-графіки (з переліками підприємств, даними про початок перевірки та період, який охоплюється контролем) залишаються закритими.
Формування та оприлюднення річного плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на 2018 рік буде здійснюватися вже в поточному році, тобто до 25 грудня 2017 року.
Нагадаємо, у січні Кабінет міністрів України опублікував проект постанови (який вже викликав серйозний резонанс серед підприємців) у якому йдеться про порядок проведення контролю за дотриманням законодавства про працю. Бізнесмени повинні, м'яко кажучи, бути дуже здивованими урядовими "подарунками": обсягом повноважень інспекторів, а особливо "документами", які можна буде вимагати для підтвердження їхніх повноважень.
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