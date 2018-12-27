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План приватизації в 2018 році виконано на 1%

Мінфін очікує "великої" приватизації в першому кварталі 2019 року
План приватизації в 2018 році було виконано всього на 1%.
План приватизації в 2018 році виконано на 1% Фото: LIGA.net

Про це розповіла міністр фінансів Оксана Маркарова в інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

"Ми отримали тільки доходи від "малої" приватизації. Таким чином замість 21 млрд грн, які були заплановані, ми отримали лише 202,9 млн грн. А єдине, чим можна замінити надходження від приватизації - запозичення. На минулому Кабміні ми скоригували план, дозволили запозичити більше, щоб закрити недоотримання за приватизацією. 18 грудня був великий аукціон з продажу ОВДП, будемо ще виходити на аукціони. Але зрозуміло, що ми не компенсуємо всю суму", - повідомила міністр.

Маркарова сподівається, що "велика" приватизація розпочнеться в першому кварталі наступного року.

У меморандумі з МВФ про нову програму stand-by йдеться про план провести в першій половині 2019 року продаж вугільної компанії "Краснолиманська", підприємства з виробництва інсуліну "Індар" і столичного "Президент-готелю".

"Ми хочемо бачити надходження від приватизації якомога раніше, оскільки зараз є усталена недобра практика: весь рік до листопада ми отримуємо запевнення, що ось-ось вона відбудеться, а в листопаді вже пізно з точки зору нормального управління боргом запозичувати таку суму. Звичайно, це позначається на ціні [запозичень]", - пояснила Маркарова.

"Тому наступного року ми будемо чітко вимагати виконання розпису бюджету щодо приватизації", - додала вона.

Держбюджет-2019 передбачає надходження від приватизації в розмірі 17 млрд грн.

Фонд державного майна запланував виставити Одеський припортовий завод (99,567%) на продаж у лютому, а "Центренерго" (78,29% ) - у червні наступного року.

 

 

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27 12 2018 13:25
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