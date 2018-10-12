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План призову до ЗСУ в цьому році вже виконали на 98%, - Генштаб

Решта буде направлена за графіком протягом цього тижня
У поточному році до ЗСУ призвали понад 17 тисяч строковиків, що становить 98% від плану.
План призову до ЗСУ в цьому році вже виконали на 98%, - Генштаб Фото: з відкритих джерел

Про це в заявив заступник начальника Генштабу ЗСУ Артур Артеменко, повідомляє "Укрінформ".

"Відповідно до указу президента України, майже завершено черговий призов на строкову військову службу. Призовними комісіями відправлено до війська понад 17 тисяч призовників, що складає сьогодні 98% від плану. Решта буде направлена за графіком протягом цього тижня", - поінформував Артеменко.

Він нагадав, що під час кожної призовної компанії перевіряється значна кількість осіб призовного віку з метою уточнення відстрочок від призову, передбачених законодавством, для перевірки стану здоров'я під час медичних обстежень та вивчення рівня освіти осіб призовного віку.

Нагадаємо, Петро Порошенко збільшив термін призову на строкову військову службу в 2018 році з 2 до 3 місяців.

 

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10 12 2018 19:18
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