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Плановані провокативні заходи до річниці Майдану фінансує бізнесмен Курченко, – Аваков

Міністр зазначив, що правоохоронці підготовлені і зроблять усе для запобігання провокаціям і терактам
Голова МВС України Арсен Аваков заявив, що до планованих провокативних акцій на Майдані в Києві причетний бізнесмен Сергій Курченко та кілька інших осіб.
Плановані провокативні заходи до річниці Майдану фінансує бізнесмен Курченко, – Аваков Арсен Аваков. Фото: gigamir.net

"У нас реально є факти, і Курченко, і кілька інших товаришів фінансують плановані акції. В Інтернеті багато банерів, які пропонують 20 числа скидати владу і так далі. Фахівці з кібербезпеки з СБУ і МВС відстежили першоджерело цих банерів – це йде з Російської Федерації", – повідомив міністр в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Арсен Аваков зазначив, що правоохоронці підготовлені і зроблять все для запобігання провокаціям і терактам на масових акціях у Києві, приурочених до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні. На думку міністра, серйозних потрясінь без цілеспрямованих "вкидань" бути не повинно.

"Я не думаю, що на нас чекають якісь гіперпотрясіння у зв'язку з масовими акціями, присвяченими річниці Майдану. Важливо не допустити провокацій. Якщо провокацій ми не допустимо, якщо нам не підкинуть якусь "тему", то, впевнений, що все буде нормально", – підсумував голова МВС.

Нагадаємо, у Службі безпеки України підозрюють, що Росія готує провокації з використанням насильства на заходах до річниці розстрілів на Майдані.

Відзначимо, що з 18 по 20 лютого 2014 року на Майдані відбулися найтрагічніші події, коли відбувався розстріл мітингувальників. Традиційно в ці дні в Києві проходять пам'ятні заходи на честь загиблих.

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18 02 2017 20:10
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