Платіжки киян за опалення перевірить житлово-комунальна інспекція, - КМДА
"У столиці є дві основні теплопостачальні організації - "Київенерго" і "Єврореконструкція". Також є споживачі, які за договором отримують тепло від інших приватних підприємств і організацій.
Однак для всіх без винятку киян повинен діяти справедливий і зрозумілий механізм нарахування", - заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, повідомляють на сайті КМДА.
Він також зазначив, що існують об'єктивні чинники нарахувань, які повинні враховувати споживачі, але ніяких махінацій із платежами бути не повинно.
"У цьому місяці в зоні обслуговування змістилися дати зняття показів лічильників обліку тепла. Якщо раніше зняття відбувалося з 19 до 26 числа, то грудневі зняття відбувалися в останні дні місяця. Тому збільшився і період оплати. Також мешканцям слід враховувати зниження температури повітря, що безпосередньо впливає на обсяг спожитого будинком тепла. Однак, якщо всі ці фактори враховані, але ви сумніваєтеся в правильності рахунку за тепло, ми проведемо відповідне розслідування", - зазначив Пантелєєв.
Нагадаємо, в рахунках за опалення, отриманих киянами цього місяця, період, за який нарахована послуга, перевищує один календарний місяць.
Сьогодні в зоні обслуговування ПАТ "Київенерго" близько 30% споживачів отримують субсидію на оплату комунальних послуг.
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