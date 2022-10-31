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Платну верифікацію за 20 доларів на місяць хоче запровадити Маск у Twitter – ЗМІ

Новий власник соцмережі поставив співробітникам ультиматум: вкластися у термін введення платної верифікації в Twitter або бути готовими до звільнення.
Платну верифікацію за 20 доларів на місяць хоче запровадити Маск у Twitter – ЗМІ Фото: з вільних джерел
Про це пише The Verge із посиланням на джерела.
 
Директива полягає в тому, щоб змінити Twitter Blue – необов'язкову підписку вартістю 4,99 доларів на місяць – яка розблоковує додаткові функції, на дорожчу, що також перевіряє користувачів, пише видання.
 
Наразі Twitter планує стягувати 19,99 доларів за нову підписку Twitter Blue.
 
"Згідно з поточним планом, у перевірених користувачів буде 90 днів, щоб підписатися або втратити свою синю галочку. Співробітникам, які працюють над проєктом, у неділю повідомили, що вони повинні вкластися в термін до 7 листопада, щоб запустити цю функцію, інакше вони будуть звільнені", – йдеться у статті.
 
Маск ясно дав зрозуміти в місяці, які передували придбанню соцмережі, що він хоче переглянути те, як Twitter перевіряє облікові записи та працює з ботами. У неділю він написав: "Увесь процес перевірки зараз модернізується".
 
Підписка Twitter Blue була широко запущена майже рік тому як спосіб перегляду статей без реклами від деяких видавців і внесення інших налаштувань у додаток, як-от інший колір іконки на головному екрані.
 
У кількох кварталах, коли Twitter повідомляв про прибутки, реклама становила переважну більшість його доходів. Маск зацікавлений у зростанні підписок, аби вони стали половиною загального доходу компанії.
 
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31 10 2022 11:55
ТЕГИ: Twitter, МАСК
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