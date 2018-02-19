Платники аліментів повинні подавати щоквартальні звіти, - Мін'юст
Про це повідомив директор департаменту виконавчої служби Міністерства юстиції Олексій Воробйов в ефірі "Громадського".
"Нам не важливо, яким чином він буде платити (платник аліментів – ред.): готівкою чи банківським переказом. Він має надати звіт про те, що він не має заборгованості", - пояснив він.
Воробйов зазначив, що відомство раз на три місяці перевірятиме заборгованість за сплатою аліментів. І якщо після трьох місяців у платника аліментів є заборгованість, його вносять до державного реєстру боржників.
Він додав, що у випадку розрахунку готівкою, зі стягувачів краще брати розписки, щоб не виникало питань під час звітності.
Якщо платник аліментів хоче поїхати за кордон, але має заборгованість, йому необхідно подати звіт про сплату. Тоді його випустять за межі України.
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Нагадаємо, 7 грудня Верховна Рада заборонила керувати автівкою, виїжджати за кордон і полювати тим батькам, які понад півроку не сплачують аліменти.
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