Платники податків в Україн можуть оформлювати товари на митниці в онлайн-режимі

У Державній фіскальній службі заявляють, що платники податків можуть оформлювати товари на митниці в режимі онлайн без присутності на пункті пропуску завдяки доопрацьованому програмному забезпеченню.

"Ми доопрацювали програмний продукт, в якому сьогодні працюють митники і всі суміжні служби, які представлені і здійснюють контроль у пунктах пропуску. І сьогодні платник податків за допомогою відповідного програмного забезпечення може в режимі онлайн з телефону, планшета або іншого пристрою фактично здійснювати всі процеси митного оформлення, не перебуваючи безпосереднього в пункті пропуску або на внутрішній митниці", - заявив в.о. глави фіскальної служби Мирослав Продан, повідомляє прес-служба ДФС.

Крім того, платникам податків більше не потрібно надсилати відскановані документи кілька разів. Тепер поданий в інформаційну систему відсканований документ доступний в інформаційній системі для всіх контролюючих органів. При цьому слід вказувати код, номер і дату документа, а також номер справи, до якої він прикріплений, зазначає ДФС.

"Крім того, вже є підключення до глобальної системи контролю за контейнерними перевезеннями. Вже буквально 1 березня запущено першу припортову групу на Одеській митниці. Така сама група буде працювати в "Борисполі", - вказує ДФС.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року почали діяти обмеження на безподаткове ввезення товарів у багажі в розмірі 500 євро при в'їзді до України. При в'їзді в країну через аеропорт обмеження становить 1000 євро.

При цьому у разі в'їзду в країну частіше, ніж один раз на 72 години, обмеження на безподаткове ввезення товарів становитиме 50 євро. Водночас, обмеження на безподаткове пересилання товарів з-за кордону, що передбачають сплату податку на додану вартість (20%), мито (10%) і акциз при одержанні більше трьох посилок в місяць сумарною вартістю понад 150 євро, почнуть діяти з 1 січня 2019 року.

Як відомо, 7 грудня 2017 року Верховна Рада ввела додаткові обмеження на безмитне ввезення товарів з-за кордону. Законопроектом також вводяться обмеження на безподаткові пересилання товарів фізичними особами в міжнародних поштових та експрес-відправленнях.