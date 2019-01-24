Платити за газ за завищеними платіжками не потрібно, вони незаконні, - Рева

мова йде про платіжки абонентів, у яких не встановлені лічильники

Платіжки з завищеними тарифами на газ, які прийшли споживачам в січні, є незаконними, платити за ними не потрібно.

Він уточнив, що мова йде про платіжки абонентів, у яких не встановлені лічильники, а газ використовується для приготування їжі, заявив міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі одного з телеканалів.

"Всі ці доплати, які незаконно нарахували газозбутові організації, не підлягають оплаті", - сказав Рева.

"У нас є три групи споживачів. Перша - ті, які використовують газ комплексно, тобто для опалення будинку, підігріву води і приготування їжі. Вони мають лічильники. Друга група - це ті, хто використовує газ для підігріву води та приготування їжі. У них майже на 75-80% встановлені лічильники", - сказав Рева.

"Третя група громадян - це ті, хто користується газом тільки для приготування їжі. Це основна за чисельністю група населення, хоча вона споживає 6-8% всього обсягу газу, але у них немає лічильників", - пояснив міністр.

Він підкреслив, що газозбутові організації нарахували споживачам доплати незаконно, і вони не підлягають оплаті.

Рева також додав, що відповідно до закону і тарифу, який був встановлений, до складу тарифу включена вартість установки лічильників. І, відповідно, газозбутова організація зобов'язана була поставити газові лічильники споживачам.

Рева зазначив, що у разі здійснення оплати за платіжками з підвищеним тарифом, абоненти мають право вимагати повернення коштів.

Нагадаємо, побутові споживачі газу без лічильників почали отримувати платіжки з донарахуваннями за 30 місяців.

Додамо, Андрій Коболєв зазначив, що Україні, яка від початку нинішнього опалювального сезону скоротила запаси природного газу на 5 млрд куб. м - до 12,2 млрд куб. м, вистачить запасів, що залишилися, для спокійного проходження зими.