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Платити за газ за завищеними платіжками не потрібно, вони незаконні, - Рева

мова йде про платіжки абонентів, у яких не встановлені лічильники
Платіжки з завищеними тарифами на газ, які прийшли споживачам в січні, є незаконними, платити за ними не потрібно.
Платити за газ за завищеними платіжками не потрібно, вони незаконні, - Рева Фото: gettyimages.com

Він уточнив, що мова йде про платіжки абонентів, у яких не встановлені лічильники, а газ використовується для приготування їжі,  заявив міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі одного з телеканалів.

"Всі ці доплати, які незаконно нарахували газозбутові організації, не підлягають оплаті", - сказав Рева.

"У нас є три групи споживачів. Перша - ті, які використовують газ комплексно, тобто для опалення будинку, підігріву води і приготування їжі. Вони мають лічильники. Друга група - це ті, хто використовує газ для підігріву води та приготування їжі. У них майже на 75-80% встановлені лічильники", - сказав Рева.

"Третя група громадян - це ті, хто користується газом тільки для приготування їжі. Це основна за чисельністю група населення, хоча вона споживає 6-8% всього обсягу газу, але у них немає лічильників", - пояснив міністр.

Він підкреслив, що газозбутові організації нарахували споживачам доплати незаконно, і вони не підлягають оплаті.

Рева також додав, що відповідно до закону і тарифу, який був встановлений, до складу тарифу включена вартість установки лічильників. І, відповідно, газозбутова організація зобов'язана була поставити газові лічильники споживачам.

Рева зазначив, що у разі здійснення оплати за платіжками з підвищеним тарифом, абоненти мають право вимагати повернення коштів.

Нагадаємо, побутові споживачі газу без лічильників почали отримувати платіжки з донарахуваннями за 30 місяців.

Додамо, Андрій Коболєв зазначив, що Україні, яка від початку нинішнього опалювального сезону скоротила запаси природного газу на 5 млрд куб. м - до 12,2 млрд куб. м, вистачить запасів, що залишилися, для спокійного проходження зими.

 
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24 01 2019 15:54
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