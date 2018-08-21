Племінника Матіоса і товариша Луценка не покарали за п’яне водіння через "не той Драгер"

Драгери моделі 6820 дісталися патрульним у спадок саме від ДАІ

Соратника Генпрокурора Юрія Луценка – Ярослава Максимця і племінника головного військового прокурора – Андрія Матіоса затримували за водіння у нетверезому стані, але не притягли до відповідальності через "не такий" Драгер.

Про це йдеться у розслідуванні Данила Мокрика для програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

Відзначається, що племінник Матіоса – Андрій Матіоса на Infiniti FX 37 в ніч на 26 березня 2018 року врізався в огорожу київського швидкісного трамваю на перехресті вулиці Героїв Севастополя і проспекту Комарова. Патрульні, що прибули на місце ДТП, за допомогою приладу Драгер 6820 зафіксували у водія 0,34 проміле алкоголю (дозволена межа для водіїв – 0,2 проміле).

Але суддя Солом’янського райсуду Києва Марія Зелінська вирішила не притягувати Андрія Матіоса до відповідальності за п’яне водіння, посилаючись на те, що показники Драгера 6820 не можуть бути допустимим доказом.

Така ж історія сталася 13 лютого 2018 року і з давнім соратником генпрокурора Юрія Луценка – Ярославом Максимцем. Максимця за кермом Porsche Cayenne зупинили патрульні на бульварі Лесі Українки. У нього алкотестер тієї ж моделі виявив 0,39 проміле алкоголю. Але суддя Печерського райсуду Володимир Карабань не визнав доказом ці показники Драгера і закрив адміністративне провадження через "відсутність складу порушення".

Зазначається, що в обох випадках судді посилалися на наказ МВС від 1 березня 2010 року, яким затверджений перелік з 5 алкотестерів, якими правоохоронці можуть перевіряти водіїв. Драгера моделі 6820 серед них немає.

Водночас журналісти з'ясували, що судді не завжди зважають на цей наказ. Зокрема, та ж суддя Зелінська уже через 2,5 місяці після випадку і Матіосом спокійно покарала водія авто Daewoo Lanos, у якого той же Драгера 6820 зафіксував алкогольне сп’яніння.

Зелінська наклала на водія штраф у 10,2 тисячі гривень і на рік позбавила його водійських прав.

Суддя пояснила своє рішення так:

"У цьому випадку особа погодилась з цими показаннями і не протестувала, що ці показання Драгера не відповідають дійсності. Вона в протоколі написала: "Щиро каюсь і визнаю себе винним".

Суддя Карабань також зробив для товариша Юрія Луценка виняток зі своєї практики. Зазначається, що Карабань послідовно відкидає показники Драгера 6820, посилаючись на наказ МВС 2010 року, але при цьому не виправдовує водіїв, а скеровує протоколи на дооформлення.

На запитання журналістів, чому у справі Максимця він вирішив закрити провадження, суддя Карабань відповів: "Відверто скажу – не пам’ятаю. Можливо, помилково закрилося".

У патрульній поліції запевняють, що судді неправомірно застосовують у своїх рішеннях наказ МВС із переліком алкотестерів, бо його видавали для ДАІ, а патрульна поліція не є правонаступником Державтоінспекції.

Журналісти вказують, що Драгери моделі 6820 дісталися патрульним у спадок саме від ДАІ.

Останню велику закупівлю алктотестрів, не дозволених до використання, зробило управління ДАІ у Києві у 2015 році – за 200 алкотестерів цієї моделі заплатили 7,6 мільйона гривень.