Плівки Курченка: Саакашвілі відмовився від експертизи голосу, – ГПУ
Про це повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін в ефірі "5 каналу".
Крім того, він додав, що правоохоронці нададуть результати експертизи найближчим часом.
"Хотів би зазначити, що він (Саакашвілі, - ред.) жодним чином не сприяє об'єктивному розслідуванню цього кримінального провадження, оскільки він вже кілька разів відкинув наші клопотання надати зразки своєї мови. Тобто, цим він вже певним чином підтверджує, що голос його, розмова мала місце. Але все-таки почекаємо результатів офіційної експертизи", - цитує заступника генпрокурора "112 Україна".
За словами Єніна, правоохоронці, в першу чергу, розслідують фінансування акцій протесту на підтримку Саакашвілі.
Нагадаємо, що 5 грудня на спеціальному брифінгу генпрокурор Юрій Луценко оприлюднив запис розмови Міхеїла Саакашвілі із олігархом-втікачем Сергієм Курченком.
Луценко заявив, що у слідства є дані про передачу Сергієм Курченком людям Міхеїла Саакашвілі 500 тисяч доларів. Курченко нібито вирішив спонсорувати лідера "Руху нових сил" в обмін на повернення активів, які втратив після втечі в Москву.
Експертиза науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ підтверджує аутентичність голосів на зафіксованих розмовах між Міхеілом Саакашвілі та Сергієм Курченком.
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