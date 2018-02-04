Площа Сахари за останні 100 років збільшилася на 10%, - вчені
Результати дослідження дозволяють припустити, що і площі інших пустель могли збільшитися, повідомляє N+1.
Дослідники припустили, що особливо сильно глобальне потепління впливає на пустелі, в першу чергу, на Сахару, яка вважається найбільшою і найспекотнішою пустелею в світі. Щоб простежити, як змінювалася Сахара з початку ХХ століття, вчені проаналізували дані про атмосферні опади в Африці з 1920 по 2013 рік. Зазвичай пустелею вважається місце, де за рік випадає менше 100 міліметрів опадів на рік. Крім того, вчені дивилися, як змінювалася температура повітря біля поверхні за 1850-2015 рік.
З'ясувалося, що в період з 1910 по 2013 рік середній розмір території Сахари збільшився приблизно на 700 000 квадратних кілометрів або на 10%. Оцінка ґрунтувалася на даних про опади. Аналіз інформації іншим методом показав, що найбільш помітні зміни спостерігаються взимку — в цей час року середнє значення досягло 2 246 000 квадратних кілометрів (16 %) — а найменш помітні — влітку (876 квадратних кілометрів або 11 %).
Крім того, вчені відзначають, що результати їхніх досліджень можна застосувати також до інших пустель.
Нагадаємо, що пустелю Сахару в районі міста Айн-Сефра в Алжирі вже вдруге з початку року засипало снігом.
До грудня 2016 року в цій місцевості сніг не випадав 37 років. Потім він випадав не менш ніж чотири рази. Зокрема, в грудні 2016 року сніг викликав справжній транспортний колапс.
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