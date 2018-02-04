Площа Сахари за останні 100 років збільшилася на 10%, - вчені

Вчені з Університету Меріленда заявили про те, що площа пустелі Сахара з 1920 року збільшилася на 10%.

"Це фото нашого гіда-туарега Муси, який ліг відпочити на піщаній вершині у пустелі Сахара, очікуючи поки всі решта здолають важкий шлях", - розповідає Івен Кол, призер конкурсу. Мандрівник - фотограф зізнається, що на високу піщану гору довелось витратити 45 хвилин, а от повернутися вниз лише за 10, оскільки вже можна було бігти, стрибати та навіть котитися. Назва фото "Заслужений відпочинок".

Результати дослідження дозволяють припустити, що і площі інших пустель могли збільшитися, повідомляє N+1.

Дослідники припустили, що особливо сильно глобальне потепління впливає на пустелі, в першу чергу, на Сахару, яка вважається найбільшою і найспекотнішою пустелею в світі. Щоб простежити, як змінювалася Сахара з початку ХХ століття, вчені проаналізували дані про атмосферні опади в Африці з 1920 по 2013 рік. Зазвичай пустелею вважається місце, де за рік випадає менше 100 міліметрів опадів на рік. Крім того, вчені дивилися, як змінювалася температура повітря біля поверхні за 1850-2015 рік.

З'ясувалося, що в період з 1910 по 2013 рік середній розмір території Сахари збільшився приблизно на 700 000 квадратних кілометрів або на 10%. Оцінка ґрунтувалася на даних про опади. Аналіз інформації іншим методом показав, що найбільш помітні зміни спостерігаються взимку — в цей час року середнє значення досягло 2 246 000 квадратних кілометрів (16 %) — а найменш помітні — влітку (876 квадратних кілометрів або 11 %).

Крім того, вчені відзначають, що результати їхніх досліджень можна застосувати також до інших пустель.

Нагадаємо, що пустелю Сахару в районі міста Айн-Сефра в Алжирі вже вдруге з початку року засипало снігом.

До грудня 2016 року в цій місцевості сніг не випадав 37 років. Потім він випадав не менш ніж чотири рази. Зокрема, в грудні 2016 року сніг викликав справжній транспортний колапс.