Площу пожежі в Чорнобильський зоні зменшили вдвічі
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій станом на 8:00 30 червня.
"Протягом ночі площу пожежі зменшено з 25 до 12 га. У 337 лісовому кварталі пожежу локалізовано, у 336 кварталі – спостерігаються окремі осередки", – йдеться в повідомленні.
Загрози поширення вогню на інші лісові квартали немає, заявляють рятувальники.
Підрозділи державного спецпідприємства "Північна Пуща" створили мінералізовані смуги. На місці чергує 3 трактори. Основні зусилля спрямовані на недопущення пожежі в напрямку об'єкту "Вектор".
З 6:00 ранку залучено 2 пожежних літаки та 1 вертоліт з водозливним пристроєм.
"Загальний радіаційний фон по зоні відчуження складає 0,03-0,04 мР/год (допустимий 0,08 мР/год)", – інформує ДСНС.
До гасіння пожежі залучено 125 особи та 36 одиниць техніки. На місці події працює оперативна група Головного управління ДСНС України у Київській області.
Нагадаємо, 29 червня о 12:35 у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення на території Луб’янського лісництва сталася пожежа.
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