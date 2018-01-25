Плотницького утримують під вартою в РФ і звинувачують у співробітництві з СБУ, – ЗМІ

Затримали його ще в листопаді минулого року

Колишнього ватажка ОРЛО Ігоря Плотницького та його підлеглих передали під конвоєм в Росію, де їх утримують під вартою. Їх звинувачують у співробітництві з СБУ.

Про це повідомляє "Росбалт" з посиланням на власні джерела з "міністерства державної безпеки" ОРДО.

За інформацією агентства, 23 листопада 2017 року Ігоря Плотницького, керівника його "адміністрації" Ірину Тейцман, начальника охорони Євгена Селіверстова і главу "Державної телевізійної і радіомовної компанії ЛНР" Анастасію Шуркаєву під конвоєм доставили на КПП "Ізварине". Там їх передали ФСБ РФ.

"Наразі нібито всі вони утримуються під вартою на території Росії. Підстави - співпраця зі Службою безпеки України і спроба "здачі" Донбасу Києву. Крім того, затриманим інкримінують розтрату державних коштів, перевищення влади і посадових повноважень", - йдеться у повідомленні.

"Вся ця гоп-компанія творила повне беззаконня, її терпіли до останнього, але прийшов час, коли остання крапля переважила", - розповіло агентству джерело з "міністерства державної безпеки" ОРДО.

За його інформацією, Плотницький до останнього перебував у Луганську і не робив спроб втекти. Нібито він був впевнений, що "ось-ось ОРЛО виявиться під контролем України. Однак "покровителі" його просто злили", - вважає джерело агентства.

Нагадаємо, що в листопаді 2017 року в результаті конфлікту Корнета з екс-ватажком луганських бойовиків Ігорем Плотницьким останній втік до Москви, де заявив про відставку за станом здоров'я.