По базах Асада в Сирії завдали ракетних ударів: десятки загиблих

Військові об'єкти на півночі Сирії стали ціллю ракетних ударів, внаслідок яких загинули десятки бійців, що воювали на стороні Башара Асада, зокрема, громадяни Ірану.

Сирійські військові підтвердили, що від ударів увечері у неділю постраждали військові об'єкти у провінціях Хама та Алеппо, але не повідомили, чи є жертви, пише ВВС.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR), організація, яка базується у Великій Британії, повідомила про загибель чотирьох сирійців та 22 іранців внаслідок ударів. За даними організації, кількість жертв може суттєво зрости - поранено щонайменше 60 людей, і багато з них перебувають в критичному стані.

Повідомляється, що ракети вразили сховище ракет "земля-земля" на базі 47-ої військової бригади на південь від міста Хама. Представник регіонального альянсу, до якого входять Іран та проіранський рух Хезболла, повідомив New York Times, що внаслідок цього удару було знищено 200 ракет. Загинули 16 людей, зокрема, 11 іранців.

Також повідомляється, що від ракетних ударів постраждали військовий аеропорт Найраб біля міста Алеппо, та військові об'єкти в районі Салхаб на захід від міста Хама.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень. За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado. Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale.

Із підтримкою дій США та союзників вже виступили в НАТО, ЄС, Чехія, Туреччина, а також Україна.

Водночас Дамаск назвав удари грубим порушенням міжнародного права. Із рішучим засудженням виступила також Білорусь. У свою чергу Росія заявила, що скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН.