По дну Балтійського моря почалося будівництво труб "Північного потоку-2"
Запуск проекту стартував наприкінці липня, йдеться в презентації фінансового директора компанії Uniper (один із європейських партнерів "Газпрому") Крістофера Дельбрюка на сайті компанії, інформує Bloomberg.
Трубопровід "Північний потік-2" пройде по дну Балтійського моря, його протяжність — понад 1,2 тис. км, потужність — 55 млрд куб. м газу в рік. Вартість проекту складає 9,5 млрд євро.
Газопровід повинен запрацювати до кінця 2019 року. Проект передбачає будівництво газопроводу через територіальні води п'яти країн: Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
Нагадаємо, що противники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об'ємів газу в ЄС.
Раніше, президент США Дональд Трамп на саміті НАТО жорстко розкритикував Німеччину через підтримку газопроводу "Північний потік-2" і заявив, що через залежність від поставок російського газу країна стає "заручницею Росії".
Водночас, канцлер ФРН Ангела Меркель наголосила, що її країна є повністю незалежною у своєму політичному виборі.
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