По ізраїльському місту випущено чотири ракети: підозрюють ІДІЛ, - ВІДЕО
Четверта ракета влучила у відкриту ділянку. Постраждалих наразі немає, повідомляє The Times of Israel.
Міська влада курортного південного міста Ейлат зазначає, що п’ятьох осіб внаслідок нічної атаки довелось медикаментозно заспокоювати, а одного з них госпіталізувати.
Згідно із заявою Армії оборони Ізраїлю, ракети були випущені із Синайського півострова в Єгипті.
Наразі ніхто не взяв відповідальність за атаку, проте у ній підозрюють осередок угруповання "Ісламська держава" Баїт аль-Макдіс, відомий раніше як Вілаят Синай. Це угруповання наразі воює із силами єгипетської армії.
Video shows moments rockets over Israeli city of Eilat intercepted by Iron Dome. No damage/casualties reported. pic.twitter.com/DzuaWBQeVG— Israel Breaking (@IsraelBreaking) 8 лютого 2017 р.
Армія та поліція обшукала місцевість на предмет уламків від ракет. Фрагменти однієї з них були знайдені у басейні готелю.
Місцеві мешканці повідомляють, що чули сирену повітряної тривоги, після якої сталося кілька гучних вибухів.
Невдовзі після перехоплення ракет, голова південного командування Армії оборони Ізраїлю сповістив мера Ейлата, що місто в безпеці та може повертатися до повсякденного життя.
"Коли відбувається успішне перехоплення, місто швидко повертається до звичного режиму, оскільки народ розуміє, що місто під захистом", - зазначив голова міської поліції Ітсік Альфасі.
Ейлат - популярний у європейських туристів курорт на березі Червоного моря. Наразі місто переповнене відвідувачами.
Останнього разу ракетна атака Ейлата зі сторони Синайського півострова відбулась влітку 2014 року під час війни між Ізраїлем та Хамасом у Секторі Газа. Два заряди влучили у центр міста, поранивши 7 осіб.
Нагадаємо, що сьогодні у секторі Газа прогримів вибух у тунелі, внаслідок якого загинули дві людини, а п'ятеро дістали поранення. У Міністерстві охорони здоров'я Гази стверджують, що причиною вибуху є бомбардування тунелю ізраїльським військовим літаком.
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