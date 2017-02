По ізраїльському місту випущено чотири ракети: підозрюють ІДІЛ, - ВІДЕО

Четверта ракета влучила у відкриту ділянку. Постраждалих наразі немає, повідомляє The Times of Israel.

Міська влада курортного південного міста Ейлат зазначає, що п’ятьох осіб внаслідок нічної атаки довелось медикаментозно заспокоювати, а одного з них госпіталізувати.

Згідно із заявою Армії оборони Ізраїлю, ракети були випущені із Синайського півострова в Єгипті.

Наразі ніхто не взяв відповідальність за атаку, проте у ній підозрюють осередок угруповання "Ісламська держава" Баїт аль-Макдіс, відомий раніше як Вілаят Синай. Це угруповання наразі воює із силами єгипетської армії.

Video shows moments rockets over Israeli city of Eilat intercepted by Iron Dome. No damage/casualties reported. pic.twitter.com/DzuaWBQeVG