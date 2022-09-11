НОВИНИБільшість безпілотників вдалося збити.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
По Україні рф вже випустила понад 400 іранських дронів Shahed-136
Джерело: iswnews.com
З моменту першого застосування іранських безпілотників Shahed-136 у війні проти України росія випустила по інфраструктурі країни вже понад 400 дронів-камікадзе.
Про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, передає Укрінформ.
За його словами, більшість безпілотників вдалося збити, проте знищити 100% безпілотників неможливо. "Як крилаті ракети, так і Shahed-136 були створені для того, щоб долати системи ППО, тому одиниці досягають цілей", – зазначив речник.
Раніше повідомлялося, що за даними розвідки, росія замовила в Ірану балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar, а своїх ракет "Іскандер" у рф залишилося близько 120.
Читайте також: До росії з Ірану прилетів вантажний літак Іл-76, який міг доставити дрони Shaheed-136.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 11 2022 18:26 МЕДІА
- ВІДЕО Диверсантів фсб, які готували вбивства командирів Сил спеціальних операцій, знешкодила СБУ
- ФОТО "Серіал закінчився". Опубліковані супутникові знімки свідчать про те, що російські війська вивели з аеродрому Чорнобаївки всю техніку
- ФОТО NASA опублікувало зображення на якому видно "усмішку" Сонця
- Командування рф оголосило про відступ із Херсона
- Українська влада не може підтвердити чи спростувати загибель колаборанта стремоусова
СТАТТІ