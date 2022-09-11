По Україні рф вже випустила понад 400 іранських дронів Shahed-136

Більшість безпілотників вдалося збити.

З моменту першого застосування іранських безпілотників Shahed-136 у війні проти України росія випустила по інфраструктурі країни вже понад 400 дронів-камікадзе.

Про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, передає Укрінформ

За його словами, більшість безпілотників вдалося збити, проте знищити 100% безпілотників неможливо. "Як крилаті ракети, так і Shahed-136 були створені для того, щоб долати системи ППО, тому одиниці досягають цілей", – зазначив речник.

Раніше повідомлялося, що за даними розвідки, росія замовила в Ірану балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar, а своїх ракет "Іскандер" у рф залишилося близько 120.