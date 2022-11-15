По всій країні екстрені відключення світла - ДТЕК

Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні

Фото: aa.com.tr

Через масовану ракетну атаку по всій країні розпочали екстрені відключення світла. Про це повідомили у ДТЕК. «За розпорядженням НЕК Укренерго вимушені розпочати екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні», — йдеться у заяві. Там додали що графіки стабілізаційних відключень наразі не діють і закликали помірно використовувати електроенергію Вдень 15 листопада росіяни здійснили черговий масований обстріл по Україні. В деяких областях заявили про роботу ППО, в інших — про влучання. У Києві також було чутно вибухи і повідомлялось про кілька влучань у житлові будинки.

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