НОВИНИЦе необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні
По всій країні екстрені відключення світла - ДТЕК
Фото: aa.com.tr
Через масовану ракетну атаку по всій країні розпочали екстрені відключення світла. Про це повідомили у ДТЕК. «За розпорядженням НЕК Укренерго вимушені розпочати екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні», — йдеться у заяві. Там додали що графіки стабілізаційних відключень наразі не діють і закликали помірно використовувати електроенергію Вдень 15 листопада росіяни здійснили черговий масований обстріл по Україні. В деяких областях заявили про роботу ППО, в інших — про влучання. У Києві також було чутно вибухи і повідомлялось про кілька влучань у житлові будинки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
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15 11 2022 17:10 МЕДІА
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