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По всій Україні – аварійні відключення світла

У понеділок, 28 листопада, через стрімке зростання дефіциту в енергосистемі застосовуються аварійні відключення по всій території України.
По всій Україні – аварійні відключення світла Фото: iris-ibericus.livejournal.com

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Оператор зазначає, що причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. Наразі дефіцит потужності становить 27%.

Водночас Укренерго наголошує, що після усунення причин аварійних відключень, блоки повернуться у роботу, і це зменшить дефіцит в енергосистемі та обсяги обмежень споживачів. Контрольовані аварійні відключення дозволяють збалансувати енергосистему та запобігати аварійним ситуаціям у мережах.  

Як пояснюють у ДТЕК, стабілізаційні відключення відбуваються на завчасно визначений обсяг електроенергії, наданий оператором "Укренерго". Завдяки тому, що обленерго завчасно знають, на скільки потрібно зменшити споживання електроенергії, вони можуть рівномірно його розподілити між різними споживачами і скласти графік. 

Існують також екстрені відключення, на випадок, якщо енергосистему потрібно збалансувати на більший за передбачений графіком обсяг. Таке навантаження на систему неможливо спрогнозувати заздалегідь: диспетчери обленерго отримують команду на додаткові відключення і повинні її виконати протягом 15 хвилин.

Раніше повідомлялось, що росія може здійснити нові ракетні удари по Україні – вперше за кілька днів на бойовому чергуванні в Чорному морі з'явився ракетоносій.

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28 11 2022 11:40
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