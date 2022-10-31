НОВИНИЦе сталося через ракетні атаки на енергетичні об'єкти у кількох областях України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
По всій Україні обмежено електропостачання
Фото: aa.com.tr
НЕК "Укренерго" о 17:00 надало обленерго обсяги для застосування графіків аварійного відключення споживачів по всій країні.
Про це повідомляє пресслужба компанії у Тelegram.
"Через сьогоднішні ракетні атаки терорашистів пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми одразу в кількох регіонах. Для усунення наслідків о 17:00 Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для застосування графіків аварійного відключення електропостачання для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України", – йдеться у повідомленні.
В Укренерго наголосили, що обмеження споживачів необхідні, аби зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій. Такі заходи дають можливість енергетикам швидше відновити пошкоджені об'єкти і тримати систему збалансованою.
Зазначається, що Укренерго разом із операторами розподільчих мереж робить все можливе для того, щоб відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру в найкоротші терміни. Ремонтні бригади працюють цілодобово.
Як повідомлялося, зранку 31 жовтня російські війська вчергове завдали масованого удару по об’єктах енергосистеми кількох областей України. Частину ракет збила ППО.
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31 10 2022 19:44 МЕДІА
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