По всій Україні обмежено електропостачання

Це сталося через ракетні атаки на енергетичні об'єкти у кількох областях України.

НЕК "Укренерго" о 17:00 надало обленерго обсяги для застосування графіків аварійного відключення споживачів по всій країні.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Тelegram

"Через сьогоднішні ракетні атаки терорашистів пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми одразу в кількох регіонах. Для усунення наслідків о 17:00 Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для застосування графіків аварійного відключення електропостачання для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України", – йдеться у повідомленні.

В Укренерго наголосили, що обмеження споживачів необхідні, аби зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій. Такі заходи дають можливість енергетикам швидше відновити пошкоджені об'єкти і тримати систему збалансованою.

Зазначається, що Укренерго разом із операторами розподільчих мереж робить все можливе для того, щоб відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру в найкоротші терміни. Ремонтні бригади працюють цілодобово.